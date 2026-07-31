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Общество

Россиянин собирался совершить теракт против ВС РФ и стал фигурантом уголовного дела

ФСБ задержала жителя Таганрога, планировавшего теракт против российских военных
ФСБ РФ

Житель Ростовской области планировал совершить теракт, направленный против российских военнослужащих, и стал фигурантом уголовного дела. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

«Сотрудниками <...> вскрыта и пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Ростовской области, агента украинских спецслужб, который намеревался совершить теракт в отношении российских военнослужащих», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что силовики задержали 18-летнего молодого человека из Таганрога. По данным ведомства, он через мессенджер Telegram вступил в украинское военизированное объединение, признанное террористическим на территории РФ. Далее он получил от кураторов инструкции и в соответствии с ними начал расклеивать листовки и рисовать граффити против проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Кроме того, фигурант проводил скрытную разведку местности, чтобы впоследствии совершить диверсию на объекте железнодорожной инфраструктуры.

Как рассказали в ФСБ, молодой человек также собирался подписать контракт с министерством обороны РФ и отправиться на фронт. В зоне СВО он планировал расправиться с сослуживцами и затем сдаться в плен Вооруженным силам Украины (ВСУ) для дальнейшего перехода на их сторону.

На этом фоне против жителя Таганрога возбудили уголовное дело сразу по двум статьям. Речь идет о государственной измене и участии в деятельности террористической организации.

Ранее суд вынес приговор фигуранту дела о подрыве основателя батальона «Арбат» в Москве.

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