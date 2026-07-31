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Общество

«Нефор или альтушка»: стало известно, какие образы привлекают школьников

Sunlight: каждый третий московский школьник придет на учебу в образе нефора
Wirestock Creators/Shutterstock/FOTODOM

Каждый третий московский школьник придет на учебу в образе нефора или альтушки. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на исследование компании Sunlight.

Согласно опросу аналитиков, 87% школьников негативно относятся к обязательной школьной форме, однако фактически не соблюдают ее только половина респондентов. В новом учебном году 27% учеников планируют выбрать неформальный или альтернативный стиль, включая направления indie sleaze и y2k. При этом у 34% школьников есть пирсинг, а 15% красят волосы в яркие цвета.

Родители в целом не одобряют современные образы подростков — такую позицию высказал каждый четвертый опрошенный взрослый. Большинство семей (68%) рассчитывают потратить на подготовку ребенка к 1 сентября не более 50 тысяч рублей, тогда как половина самих школьников хотели бы собрать образ стоимостью от 250 тысяч рублей.

Психологи связывают возвращение моды на неформальность с чувством одиночества у подростков и призывает обращать внимание на мышление человека, а не на одежду, в то время как для остальных актуален тренд луксмаксинга.

Ранее «Газета.Ru» изучила, как в центре Москвы новое поколение неформалов бегает от полиции и дерется с инвалидами.

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