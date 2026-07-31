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Британцев предупредили не трогать «существ с голубыми щупальцами», выброшенных на берег

Daily Mail: в Британии на берег выбросило колонию Velella velella
Shutterstock/FOTODOM

Людей предупредили не трогать «странных существ с голубыми щупальцами», выброшенных на берег британского пляжа, пишет Daily Mail.

Жители британского побережья стали свидетелями редкого явления. На пляже Сент-Бис в графстве Камбрия обнаружили десятки странных морских существ с ярко-синими телами и длинными щупальцами.

Они напоминают маленьких медуз, однако, по словам ученых, это совсем другой организм — Velella velella. Эти существа относятся к колониальным гидроидам. Они состоят из множества специализированных организмов, которые работают как единое целое. Одни отвечают за питание, другие — за защиту и размножение.

Несмотря на пугающий внешний вид, Velella velella обычно безопасны для людей. Однако специалисты советуют не трогать их руками, поскольку у них есть стрекательные клетки.

Эксперты считают, что такие выбросы на берег связаны с изменениями ветров и океанических течений, которые могут переносить целые колонии этих необычных существ ближе к берегу.

Ранее крупный пляж Австралии превратился в «кладбище» крабов.

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