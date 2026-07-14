Крупный пляж Австралии превратился в «кладбище» крабов

Сотни мертвых крабов выбросило на берег одного из самых популярных пляжей Южной Австралии — Гленелга. Необычное явление удивило отдыхающих и стало поводом для расследования, которое начали местные власти. Об этом сообщает издание News.com.

По данным Министерства сырьевой промышленности и регионов Южной Австралии (PIRSA), на пляже и в окрестностях обнаружены сразу несколько видов крабов. Специалисты уже отобрали образцы и пытаются установить причину массовой гибели животных.

Пока причина произошедшего остается неизвестной. В ведомстве отмечают, что подобные случаи могут быть связаны с резкими изменениями температуры воды, уровня кислорода или солености, загрязнением окружающей среды либо вспышками заболеваний среди морских животных.

При этом власти подчеркивают, что, по предварительным данным, происшествие не связано с масштабным токсичным цветением водорослей, которое с марта 2025 года нанесло серьезный ущерб экосистемам Южной Австралии. Последние анализы показали, что концентрация микроводоросли Karenia, вызывающей массовую гибель морских обитателей, у побережья Гленелга остается низкой или вовсе отсутствует.

PIRSA также призвала владельцев домашних животных не подпускать собак к мертвым крабам и другим выброшенным на берег морским организмам до выяснения причин их гибели.

Массовое цветение токсичных водорослей, охватившее около 20 тысяч квадратных километров побережья Южной Австралии, ранее уже привело к гибели рыб, дельфинов, каракатиц и других морских животных. По оценкам властей, ущерб для экономики региона превысил 250 миллионов долларов. Однако нынешний случай, как считают специалисты, имеет другую природу, которую еще предстоит установить.

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