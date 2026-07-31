Невролог объяснила, почему во время купания возникают судороги

Невролог Королева: судороги во время купания часто связаны с усталостью мышц

Судороги во время купания чаще всего связаны с усталостью мышц, а не с дефицитом микроэлементов. Об этом RT сообщила врач-невролог, врач-рефлексотерапевт, заведующая Центром восстановительной медицины Скандинавского центра здоровья Анастасия Королева.

По словам специалиста, во время физической нагрузки мышцы одновременно получают возбуждающие и тормозящие сигналы от нервной системы. При плавании стопа долго остается вытянутой, поэтому икроножные мышцы и мелкие мышцы стопы находятся в укороченном положении. Именно их чаще всего и сводит судорогой.

Дополнительным фактором риска эксперт назвала холодную воду. Из-за сужения сосудов мышцы хуже снабжаются кровью, быстрее устают и легче переходят в состояние спазма. Такая ситуация зачастую возникает, если человек после пребывания на солнце резко заходит в воду и сразу начинает плыть.

«Паника сбивает дыхание, и главная опасность тут именно захлебнуться. Сама судорога жизни не угрожает и проходит за минуту-другую. Перевернитесь на спину и полежите: на спине человек держится на воде даже с одной рабочей ногой», — подчеркнула врач.

После этого, по ее словам, необходимо растянуть сведенную мышцу. При судороге икроножной мышцы следует потянуть носок стопы на себя, стараясь выпрямить колено. Если спазм возник в стопе или пальцах, нужно выполнить то же движение — потянуть носок и пальцы вверх. Затем следует спокойно направиться к берегу, помогая себе преимущественно руками. Если самостоятельно добраться до берега невозможно, необходимо позвать на помощь.

На берегу невролог посоветовала размять и согреть мышцу, немного походить пешком и отказаться от дальнейшего купания, поскольку судорога может повториться.

Чтобы снизить риск спазмов, перед купанием следует разминать икроножные мышцы и делать подъемы на носки. В жаркую погоду рекомендуется заходить в воду постепенно, сначала смочив руки, ноги и шею.

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