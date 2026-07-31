Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Общество

Невролог объяснила, почему во время купания возникают судороги

Невролог Королева: судороги во время купания часто связаны с усталостью мышц
Shutterstock

Судороги во время купания чаще всего связаны с усталостью мышц, а не с дефицитом микроэлементов. Об этом RT сообщила врач-невролог, врач-рефлексотерапевт, заведующая Центром восстановительной медицины Скандинавского центра здоровья Анастасия Королева.

По словам специалиста, во время физической нагрузки мышцы одновременно получают возбуждающие и тормозящие сигналы от нервной системы. При плавании стопа долго остается вытянутой, поэтому икроножные мышцы и мелкие мышцы стопы находятся в укороченном положении. Именно их чаще всего и сводит судорогой.

Дополнительным фактором риска эксперт назвала холодную воду. Из-за сужения сосудов мышцы хуже снабжаются кровью, быстрее устают и легче переходят в состояние спазма. Такая ситуация зачастую возникает, если человек после пребывания на солнце резко заходит в воду и сразу начинает плыть.

«Паника сбивает дыхание, и главная опасность тут именно захлебнуться. Сама судорога жизни не угрожает и проходит за минуту-другую. Перевернитесь на спину и полежите: на спине человек держится на воде даже с одной рабочей ногой», — подчеркнула врач.

После этого, по ее словам, необходимо растянуть сведенную мышцу. При судороге икроножной мышцы следует потянуть носок стопы на себя, стараясь выпрямить колено. Если спазм возник в стопе или пальцах, нужно выполнить то же движение — потянуть носок и пальцы вверх. Затем следует спокойно направиться к берегу, помогая себе преимущественно руками. Если самостоятельно добраться до берега невозможно, необходимо позвать на помощь.

На берегу невролог посоветовала размять и согреть мышцу, немного походить пешком и отказаться от дальнейшего купания, поскольку судорога может повториться.

Чтобы снизить риск спазмов, перед купанием следует разминать икроножные мышцы и делать подъемы на носки. В жаркую погоду рекомендуется заходить в воду постепенно, сначала смочив руки, ноги и шею.

Ранее врач объяснил, почему в жару лучше купаться в соленой воде, а не в пресной.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Искусство несогласия. Как научиться спорить и отстаивать свою точку зрения
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!