Подросток жестоко избил мужчину во дворе дома в Петербурге

В Петербурге подросток устроил драку во дворе дома и жестоко избил мужчину

ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Петербурге 48-летнего мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии после конфликта с подростком. Об этом сообщает УМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в Красногвардейском районе города, в полиции о драке во дворе дома сообщили очевидцы. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которые установили, что около полуночи между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого неизвестный жестоко избил своего оппонента.

В результате потасовки пострадал 48-летний мужчина, он госпитализирован в тяжелом состоянии. Спустя несколько часов полицейские задержали подозреваемого в избиении, им оказался 17-летний юноша, ранее судимый за кражу. Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью.

До этого в ХМАО подростки напали на мужчину во дворе дома, когда он сделал им замечание из-за шума.

Ранее подростки устроили драку из-за электронной сигареты в Подмосковье.