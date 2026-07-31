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Общество

В Челябинске арестовали мать и сына, работавших на телефонных мошенников

СК: в Челябинске на москвичей завели дело за незаконное обслуживание SIM-боксов

В Челябинске сотрудники региональных управлений ФСБ и МВД задержали двоих уроженцев Москвы, работавших на мошенников. Об этом сообщила пресс-служба СК.

Следствие установило, что в мае 35-летний москвич получил предложение о работе от двух неизвестных и вступил в преступную группу. По указаниям кураторов, которые они давали ему через Telegram, мужчина приехал в Челябинск, где в период с 20 по 28 июля арендовал три квартиры. В этих помещениях фигурант разместил четыре SIM-бокса, ноутбук и роутеры для незаконной деятельности.

Кроме того, к незаконной деятельности уроженец столицы привлек свою 54-летнюю мать — она помогала ему в доставке оборудования.

По информации СК, каналы связи позволяли обходить системы идентификации операторов связи, чтобы анонимно звонить, писать сообщения и скрывать реальное местоположение абонентов, а также массово распространять ложные сообщения о террористических угрозах и совершать дистанционные мошенничества.

Сообщники не только организовывали работу SIM-боксов, но также пополняли балансы номеров и регистрировали на них интернет-аккаунты. За свою работу мужчина получал от 5 до 7 тысяч рублей в сутки.

В результате работы SIM-боксов пострадал 60-летний житель Ивановской области — он перевел мошенникам 690 тыс. рублей.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 274.3 УК РФ (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика), их заключили под стражу, сообщили в СК.

Ранее в России предложили блокировать сайты с продажей SIM-боксов.

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