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Общество

В России предложили блокировать сайты с продаже сим-боксов

«Известия»: Минцифры готовит запрет на продажу сим-боксов
Shutterstock/FOTODOM

В России планируют ввести внесудебную блокировку интернет-ресурсов, которые предлагают покупку сим-боксов. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на проект поправок в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», подготовленный Минцифры РФ.

Согласно инициативе, решение затронет порталы с объявлениями о продаже абонентских терминалов пропуска трафика, не прошедших процедуру подтверждения соответствия. Такие страницы будут включать в реестр ресурсов, на которых содержится запрещенная к распространению информация.

В Минцифры отметили, что подобные меры направлены на усиление защиты граждан от мошенников. При этом ведомство назвало преждевременным раскрытие конкретных деталей и финальной версии документа.

В июне в отношении восьми жителей Крыма возбудили уголовное дело по обвинению в незаконном использовании сим-боксов в интересах мошеннических кол-центров на Украине. По информации следствия, в 2024–2026 годах фигуранты действовали по указанию неустановленных лиц, зарегистрированных в Telegram и называющих себя «Kiber» и «Sipa». Злоумышленники обеспечивали работу сим-боксов для массовых телефонных атак на россиян, выманивая деньги.

Ранее россиян предупредили о новой мошеннической схеме под видом знакомств.

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