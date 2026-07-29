В России предложили блокировать сайты с продаже сим-боксов

В России планируют ввести внесудебную блокировку интернет-ресурсов, которые предлагают покупку сим-боксов. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на проект поправок в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», подготовленный Минцифры РФ.

Согласно инициативе, решение затронет порталы с объявлениями о продаже абонентских терминалов пропуска трафика, не прошедших процедуру подтверждения соответствия. Такие страницы будут включать в реестр ресурсов, на которых содержится запрещенная к распространению информация.

В Минцифры отметили, что подобные меры направлены на усиление защиты граждан от мошенников. При этом ведомство назвало преждевременным раскрытие конкретных деталей и финальной версии документа.

В июне в отношении восьми жителей Крыма возбудили уголовное дело по обвинению в незаконном использовании сим-боксов в интересах мошеннических кол-центров на Украине. По информации следствия, в 2024–2026 годах фигуранты действовали по указанию неустановленных лиц, зарегистрированных в Telegram и называющих себя «Kiber» и «Sipa». Злоумышленники обеспечивали работу сим-боксов для массовых телефонных атак на россиян, выманивая деньги.

Ранее россиян предупредили о новой мошеннической схеме под видом знакомств.