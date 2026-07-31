В Татарстане возобновили работу склада Ozon, эвакуированного на фоне атаки

Логистический комплекс Ozon, расположенный в городе Зеленодольске в Татарстане, не получил повреждений. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

«Товары целы, склад уже возобновил работу», — подчеркивается в заявлении.

В ночь с 30 на 31 июля украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали регионы России. Всего над территорией страны сбили 371 дрон самолетного типа. В том числе системы противовоздушной обороны работали в Татарстане.

Как писал Telegram-канал «Блокнот России», в республике ударам подверглись склады и нефтеперерабатывающие заводы. Речь идет об объектах в городах Казань, Нижнекамск и Зеленодольск.

На этом фоне на территории логистического комплекса Ozon в Зеленодольске была объявлена эвакуация работников. В данном городе также находится складской комплекс другого маркетплейса — Wildberries. В пресс-службе RWB (объединенная компания Wildberries и Russ) заявили, что центр работает в штатном режиме. Другие подробности в сообщении не приводились.

Ранее в Ozon начали готовиться к рискам внешнего воздействия на инфраструктуру.