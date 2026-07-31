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Общество

В Оренбургской области потушили пожар, угрожавший детскому лагерю и жилым домам

Солнцев: в Домбаровском районе Оренбуржья ликвидировали ландшафтный пожар
МЧС России

В Оренбургской области потушили ландшафтный пожар, угрожавший жилым домам и загородному детскому лагерю в Домбаровском районе. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил глава региона Евгений Солнцев.

«Спасатели продолжают следить за тлеющими участками. Благодаря слаженной и самоотверженной работе наших спасателей сегодня ночью удалось отбить от огня жилые дома и детский лагерь «Сокол», — говорится в заявлении.

По словам губернатора, временно покинувшие опасную зону жители уже вернулись в свои дома.

30 июля Солнцев в своем Telegram-канале написал, что в Домбаровском районе сложилась непростая ситуация. На фоне ландшафтного пожара была начата превентивная эвакуация жителей четырех улиц, для них организовали пункты временного размещения (ПВР). Жильцы как минимум 70 домов согласились временно покинуть опасную зону.

На месте происшествия были организованы два боевых участка: один занимался защитой и тушением возгораний у поселка Домбаровский, второй — у детского лагеря «Сокол». К тушению пожара привлекли 43 специалиста и 17 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало, подчеркнул губернатор.

Ранее в Новокузнецке сняли на видео полыхающее поле.

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