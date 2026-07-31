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Общество

Питбайкер сбил полуторагодовалую девочку в российской деревне

В Красноярском крае питбайкер сбил полуторагодовалую девочку

В Красноярском крае 18-летний молодой человек за рулем питбайка сбил полуторагодовалую девочку. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел вечером 27 июля в деревне Новопокровка Курагинского округа, когда ребенок находился на дороге без присмотра взрослых. Неизвестный на мотоцикле RACER сбил ее и уехал с места аварии.

Девочку доставили в больницу, информации о ее состоянии не поступало. Сотрудники полиции установили личность водителя, им оказался местный житель, не имеющий водительского удостоверия. На него составили административные материалы за отсутствие мотошлема, управление незарегистрированным транспортным средством, отсутствие ОСАГО и оставление места ДТП.

В данный момент правоохранители проводят проверку по статье о нарушении ПДД, повлекшем причинение средней тяжести вреда здоровью. Также решается вопрос о привлечении родителей ребенка к ответственности. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее 16-летний подросток без прав катал подругу на мотоцикле и сбил двух человек.

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