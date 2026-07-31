Полицейские спасли 88-летнюю россиянку, заблудившуюся во время сбора клубники в лесу

МВД: в Иркутской области нашли пенсионерку, заблудившуюся при сборе ягод в лесу

В Иркутской области сотрудники правоохранительных органов нашли пенсионерку, ушедшую в лес и не вернувшуюся домой. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба регионального управления МВД РФ.

По информации ведомства, инцидент произошел в Усть-Удинском районе — 88-летняя жительница деревни Ключи отправилась собирать клубнику, но потеряла ориентиры и заблудилась. В заявлении утверждается, что женщина ушла вглубь тайги, удалившись на пять–шесть километров от населенного пункта.

«Сотрудники полиции совместно с неравнодушными местными жителями <...> определили несколько вероятных участков, где могла находиться заблудившаяся, и организовали прочесывание. В ходе поисков стражи порядка обнаружили оставленное женщиной ведерко с собранной клубникой — это помогло сузить круг поиска и указать верное направление», — говорится в тексте.

В результате через пять часов пенсионерку нашли живой. Как рассказали в МВД, поиски осложнялись преклонным возрастом женщины и труднодоступностью местности. Также был риск встретиться с дикими животными, обитающими в тайге.

Сейчас жизнь и здоровье женщины находятся вне опасности, подчеркивается в публикации.

Ранее в Смоленской области спасли пенсионера, четыре дня плутавшего по лесу.