В Ульяновске пенсионерка поверила в перерасчет пенсии и лишилась 6,8 млн рублей

Жительница Засвияжского районе трижды встречалась с курьерами мошенников и передала им почти семь миллионов рублей. Об этом сообщает УМВД Ульяновской области.

Неизвестные связались с 65-летней потерпевшей под видом сотрудников госструктур. Под предлогом перерасчета пенсии и сохранения сбережений на «безопасных счетах» они убедили пенсионерку обналичить накопления и передать их «инкассаторам Центробанка».

Потерпевшая трижды встречалась с пособниками аферистов и отдала им 6,8 млн рублей. Осознав обман, она обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело, личности злоумышленников устанавливаются.

До этого в Подмосковье подросток отдал мошенникам 75 млн рублей из родительского сейфа. В первый день курьер забрал у подростка более 43 млн рублей. На следующий день другой посыльный проник в жилище, вскрыл сейф родителей жертвы и забрал деньги и ювелирные украшения, которые затем передал третьему соучастнику. Позже участников «криминального трио» задержали.

Ранее топ-менеджер из Воронежской области отдала мошенникам 15 млн рублей.