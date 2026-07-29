Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Общество

В Ульяновске пенсионерка поверила в перерасчет пенсии и лишилась 6,8 млн рублей

В Ульяновске пенсионерка отдала мошенникам 6,8 млн рублей
Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

Жительница Засвияжского районе трижды встречалась с курьерами мошенников и передала им почти семь миллионов рублей. Об этом сообщает УМВД Ульяновской области.

Неизвестные связались с 65-летней потерпевшей под видом сотрудников госструктур. Под предлогом перерасчета пенсии и сохранения сбережений на «безопасных счетах» они убедили пенсионерку обналичить накопления и передать их «инкассаторам Центробанка».

Потерпевшая трижды встречалась с пособниками аферистов и отдала им 6,8 млн рублей. Осознав обман, она обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело, личности злоумышленников устанавливаются.

До этого в Подмосковье подросток отдал мошенникам 75 млн рублей из родительского сейфа. В первый день курьер забрал у подростка более 43 млн рублей. На следующий день другой посыльный проник в жилище, вскрыл сейф родителей жертвы и забрал деньги и ювелирные украшения, которые затем передал третьему соучастнику. Позже участников «криминального трио» задержали.

Ранее топ-менеджер из Воронежской области отдала мошенникам 15 млн рублей.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Теорию о 5 языках любви опровергла наука. Почему ее не стоит списывать со счетов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!