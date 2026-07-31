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Общество

Российские силовики раскрыли, кто стоит за «картонными митингами» на Украине

РИА: за митингами против отставки Федорова на Украине стоят националисты и Запад
Thomas Peter/Reuters

Акции протеста на Украине против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны являются постановочными и организованы националистами по методичкам Запада. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

По словам собеседницы агентства, после назначения Федорова на должность главы минобороны мобилизация на Украине существенно ужесточилась — военкомы забирали на фронт «в виде мяса» всех, даже инвалидов, больных и мужчин старше 60 лет. Она отметила, что украинский президент Владимир Зеленский снял с должности Федорова, чтобы снять социальное напряжение.

«Данное решение не понравилось националистическим подразделениям Украины, и они выступили с картонным митингом», — сказала представитель силовиков.

Она добавила, что акции были постановочными и курировались «западными странами либо США».

26 июля депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что митинги происходят во многих городах Украины по причине передела власти и денег внутри существующей системы. По его словам, особенностью «картонных протестов» является то, что у них нет лидера с политическими требованиями смены власти или ее модели. При этом борьба за передел сфер влияния внутри действующей политической системы не может принести никакой качественной перезагрузки, отметил Дубинский.

Ранее политолог назвал причину «больного культа личности» вокруг Федорова.

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