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Общество

В США ученые нашли в пещере «рыбу-демона»

Ученые в США нашли в пещере новый вид рыбы, названный в честь Демогоргона
Matthew L. Niemiller, Niemiller Nature LLC

В США обнаружили новый вид слепой рыбы, которую назвали в честь демона, пишет Whats The Jam.

Ученые обнаружили в пещере в штате Алабама необычную слепую рыбу, которая оказалась представителем ранее неизвестного науке рода и вида.

Рыба практически лишена пигмента и глаз — типичные особенности организмов, постоянно живущих в полной темноте. Однако исследователей заинтересовали и другие признаки: выраженный горб за головой, удлиненная плоская морда и необычное строение плавников.

Анатомические исследования, компьютерная томография и генетический анализ подтвердили, что ученые имеют дело не просто с новым видом, а с отдельной эволюционной линией. Более того, часть гена родопсина, связанного с восприятием света, у рыбы отсутствует и больше не функционирует.

Новый вид получил название Demogorgonichthys arcanus, или «демоническая пещерная рыба». Название отсылает к Демогоргону — мифологическому существу, ставшему известным благодаря сериалу «Очень странные дела».

Пока ученые никогда не наблюдали одновременно более 20 таких рыб. Предполагается, что большую часть времени они могут проводить глубоко в подземном водоносном горизонте, что объясняет, почему вид так долго оставался незамеченным.

Ранее в Бразилии открыли вид лягушек длиной 14 миллиметров.

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