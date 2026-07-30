Россиянам назвали суточную норму кваса

Безопасная суточная норма кваса для здоровых взрослых составляет 200–400 мл в день, что эквивалентно 1–2 стаканам, рассказал «Газете.Ru» врач-терапевт медицинской компании СберЗдоровье Даниил Тринц.

«Желательно, чтобы напиток был комнатной или умеренно прохладной температуры — около 15–20 °C, чтобы избежать спазма сосудов, который может привести к дискомфорту в горле», — пояснил он.

В жаркую погоду не рекомендуется пить квас с высоким содержанием сахара, так как он хуже утоляет жажду. Для этой цели подойдет традиционный квас с низким содержанием сахара — менее 30 ккал на 100 мл, но этот напиток не должен заменять чистую питьевую воду, поскольку она является самым эффективным средством от обезвоживания.

«Употребление кваса не рекомендуется людям с сахарным диабетом, хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, беременным и кормящим женщинам, а также при аллергии или индивидуальной непереносимости его компонентов», — резюмировал врач.

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