Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Общество

Московские врачи спасли гражданина США после травмы позвоночника

В Москве врачи НИИ Склифосовского спасли американца с травмой позвоночника
Евгений Биятов/РИА Новости

В Москве специалисты НИИ имени Склифосовского помогли гражданину США с травмой позвоночника, которому отказывали в клиниках на родине. Об этом сообщает столичный депздрав.

Мужчина получил травму во время занятий спортом. Его состояние постепенно ухудшалось: одна нога практически перестала работать, и ходить становилось все труднее.

Мужчина обращался в медучреждения как в США, так и других странах, однако ему не смогли помочь. Боли усиливались, и тогда мужчина решил приехать в Москву.

Обследование в Институте Склифосовского показало межпозвоночную грыжу, которая сдавливала нервы. Врачи выполнили малоинвазивную операцию и удалили ее.

«В целом, вся команда этой больницы была потрясающей, начиная с уборщиц. Каждое утро приходила женщина, проверяла, сплю я или нет, чтобы провести уборку. Ранний завтрак, там подавали блинчики, в Москве только самое лучшее, не так ли?» — сказал пациент на видео, опубликованном ведомством.

Отмечается, что уже на следующий день после вмешательства мужчина смог самостоятельно встать на ноги. Его выписали еще через два дня.

НИИ скорой помощи им. Склифосовского — это главный многопрофильный научно-практический центр экстренной медицины в Москве. Туда обращаются более 80 тыс. пациентов ежегодно.

Ранее в Москве врачи спасли ребенка с декоративным камнем в желудке.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Реклама в Telegram теперь вне закона? Мнение юристов о последствиях уголовных дел против Дурова и замедления мессенджера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!