Московские врачи спасли гражданина США после травмы позвоночника

В Москве специалисты НИИ имени Склифосовского помогли гражданину США с травмой позвоночника, которому отказывали в клиниках на родине. Об этом сообщает столичный депздрав.

Мужчина получил травму во время занятий спортом. Его состояние постепенно ухудшалось: одна нога практически перестала работать, и ходить становилось все труднее.

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Мужчина обращался в медучреждения как в США, так и других странах, однако ему не смогли помочь. Боли усиливались, и тогда мужчина решил приехать в Москву.

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Обследование в Институте Склифосовского показало межпозвоночную грыжу, которая сдавливала нервы. Врачи выполнили малоинвазивную операцию и удалили ее.

«В целом, вся команда этой больницы была потрясающей, начиная с уборщиц. Каждое утро приходила женщина, проверяла, сплю я или нет, чтобы провести уборку. Ранний завтрак, там подавали блинчики, в Москве только самое лучшее, не так ли?» — сказал пациент на видео, опубликованном ведомством.

Отмечается, что уже на следующий день после вмешательства мужчина смог самостоятельно встать на ноги. Его выписали еще через два дня.

НИИ скорой помощи им. Склифосовского — это главный многопрофильный научно-практический центр экстренной медицины в Москве. Туда обращаются более 80 тыс. пациентов ежегодно.

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