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Общество

В Москве четырехлетний мальчик проглотил декоративный камень и попал в больницу

В Москве врачи спасли ребенка с декоративным камнем в желудке
Telegram-канал «Московская медицина»

Московские врачи спасли четырехлетнего мальчика, проглотившего декоративный камень. Об этом сообщается в Telegram-канале «Московская медицина».

Скорая помощь доставила в больницу ребенка, который во время настольной игры случайно проглотил деталь из игрового набора. Рентген показал, что в желудке находится камень размером около двух сантиметров.

Врачи приняли решение удалить инородное тело с помощью эндоскопической операции без разрезов, специалисты аккуратно провели инструмент через рот в желудок, нашли камень и извлекли его. Операция прошла успешно, жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает, он выписан на амбулаторное лечение.

До этого в Иркутске ребенок проглотил 28 магнитов от конструктора. С помощью эндощипцов инородные тела удалось извлечь. На следующий день мальчика выписали.

Ранее в Новороссийске врачи вытащили из кишечника девочки 100 магнитов.

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