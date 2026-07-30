Госзакупки на подготовку детских лагерей в 2026 году выросли до 23,8 млрд рублей

В первом полугодии 2026 года государственные и муниципальные заказчики завершили 5 037 закупок на услуги детских и оздоровительных лагерей на общую сумму 23,8 млрд рублей, сообщает РосТендер, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Для сравнения: в первом полугодии 2025 года было завершено 4 800 процедур на 19,3 млрд рублей. Рост объема закупок на 4,5 млрд обеспечен увеличением количества процедур, а не подорожанием услуг.

Лидеры по расходам: Краснодарский край — 3,7 млрд рублей (237 тендеров), Республика Крым — 2,1 млрд (93), Санкт-Петербург — 1,6 млрд (281), Татарстан — 1,4 млрд (169), Свердловская область — 1,1 млрд (219), Ростовская область — 1,07 млрд (132), Московская область — 964 млн (185), Самарская область — 857 млн (100), Москва — 848 млн (112), Иркутская область — 799 млн (154).

Крупнейшие контракты. Самый крупный — ООО «ДСОК Жемчужина» с министерством труда Краснодарского края на 436,6 млн рублей на три года (2026–2028). Услуги рассчитаны на 2 310 детей ежегодно (смена — 21 день) из социально уязвимых категорий: сироты, дети участников СВО, дети с ОВЗ. Лагерь должен находиться в Краснодарском крае, иметь доступ к морю.

Администрация Василеостровского района Петербурга заключила контракт на 8,7 млн рублей с ООО «ДОЛ «Бригантина+»» для детей 6,5–17 лет из социально уязвимых категорий. Лагерь должен располагаться в Петербурге или Ленобласти, иметь огороженную территорию с охраной, видеонаблюдением, спортплощадками. Питание — по СанПиН.

Казанский аграрный университет заключил контракт на 5,57 млн рублей с ООО «Зеленые каникулы» для детей 14–18 лет. Лагерь в Татарстане, не более 50 км от Казани. Две смены по 15 дней, всего 170 человек. Проживание в палатках (до 5 человек), питание 5 раз в день. Досуг: театр, конкурсы, дискотеки, дискуссии о ЗОЖ. Персонал — педагоги (1 на 15 детей), диджей, инструктор по физкультуре.

Общие требования: спальные места, столовая, медпункт, спортплощадки. Перед сменами — дезинфекция и обработка от клещей. Персонал должен иметь квалификацию, работники пищеблока проходят обследование на инфекции. Питание по меню для разных возрастов. Обязательны медпомощь, психологическая поддержка, досуговая программа. Организация купания — по санитарным нормам. В некоторых контрактах — стирка, уборка, страхование и трансфер.

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