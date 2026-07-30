Сенатор призвал россиян не говорить с мошенниками

Сенатор Артамонов призвал не ругаться с мошенниками, чтобы они не записали голос

Не следует разговаривать с телефонными мошенниками, поскольку потому они могут с помощью искусственного интеллекта (ИИ) использовать запись голоса для обмана. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, передает ТАСС.

По его словам, если понятно, что звонит мошенник, то в принципе не стоит брать телефон и вступать с ним в диалог.

«Потому что если вы даже в сердцах хотите куда-то их послать, то ваш голос уже записывается», — отметил парламентарий.

До этого доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко предупредил, что мошенники начали отправлять жителям России сгенерированные искусственным интеллектом письма с призывом якобы отказаться от рассылки или пожаловаться на спам. На этом фоне он порекомендовал никогда не переходить по ссылкам из подозрительных писем.

Ранее сообщалось, что девушка вынесла 2 млн рублей из офиса отца в Петербурге и отдала мошенникам.