Иран обвинил США в ударе по двум студенческим общежитиям

В результате ночных ударов США по иранской провинции Хузестан повреждены два студенческих общежития в городе Ахваз, часть учащихся пришлось переселить в другие корпуса. Об этом сообщает агентство Tabnak со ссылкой на заявление губернатора провинции.

По его словам, ночью и ранним утром американские военные нанесли удары по целям в окрестностях Абадана, Арвандкенара, Шадегана и самого Ахваза. В столице провинции под обстрел попали два жилых кампуса — общежитие имени Шахида Чамрана (также известное как Хазрат-е Масуме) Университета Шахида Чамрана и общежитие медицинского университета Ахваза.

Сразу после атак на место выехали представители университетов и регионального управления по чрезвычайным ситуациям, они встретились с пострадавшими студентами. Часть учащихся временно переместили в другие общежития, однако интерны, дежурящие в больницах, продолжают работать по графику, подчеркнул губернатор.

По имеющейся информации, в ходе атак есть разрушения, однако официальные данные о количестве пострадавших среди студентов пока не публиковались.

Ранее КСИР пообещал «наказать» США за атаки на Иран.