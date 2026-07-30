Пенсионерка из Киселевска больше года лечила ухажера из сети от выдуманной болезни

Жительница Кемеровской области больше года переводила деньги интернет-кавалеру и потеряла 100 тысяч рублей, поверив в выдуманную болезнь. Об этом сообщает УМВД Кузбасса.

67-летняя жительница Киселевска весной 2025 года познакомилась с мужчиной на сайте. Через несколько месяцев общения кавалер сообщил, что его сын пострадал в ДТП, а сам он попал в больницу. Пенсионерка перевела ему 10 тысяч рублей на обследование, затем еще 20 тысяч на прощание с сыном.

Позже с ней связался якобы внук знакомого и рассказал, что дед впал в кому. Спустя несколько месяцев мужчина вышел из комы, но общался только текстом из-за проблем с речью. Под видом оплаты лечения и разблокировки счетов он вытянул из пенсионерки более 100 тысяч рублей. Когда женщина попросила вернуть деньги, мошенник прислал чек о переводе, но средства на счет не поступили.

Тогда пострадавшая обратилась в полицию, возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, личность злоумышленника устанавливается, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее нижегородка перешла по QR-кодам от возлюбленного и лишилась 2,5 млн рублей.