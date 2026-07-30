В «Герофарм» опровергли связь между приемом «Седжаро» и ухудшением здоровья

Компания «Герофарм» с момента выпуска препарата «Седжаро» сталкивается с нападками по поводу содержания бензилового спирта в социальных сетях и СМИ. Об этом, комментируя публикацию Lenta.ru о госпитализации уроженца России, проживающего в Бруклине, после приема препарата, заявили в пресс-службе фармкомпании.

«Как ответственный производитель, мы серьезно относимся к любым упоминаниям наших препаратов, особенно когда речь идет о здоровье пациентов. В компании действует система фармаконадзора, куда может обратиться любой человек, столкнувшийся с нежелательными реакциями», — уточнили в комментарии.

Как подчеркнули в компании, по описанному случаю в фармаконадзор не поступало никаких заявлений или обращений.

«В настоящее время мы пытаемся установить детали произошедшего. К нашему сожалению, редакция издания International Business Times не выходит на связь. Возможно, это связано с тем, что статья размещена в разделе «от сторонних авторов», то есть не является новостью или журналистским расследованием», — говорится в тексте.

В «Герофарм» отметили отсутствие ключевых деталей в публикации. Авторы не назвали американскую клинику, лечащих врачей, диагноз пациента, результаты анализов или заключения независимых экспертов.

«Авторы фактически выстраивают прямую причинно-следственную связь: «российский препарат – бензиловый спирт – госпитализация», не предоставив никаких данных, подтверждающих именно такую связь», — говорится в сообщении.

Статья содержала утверждение, что «не все российские аналоги такие, как Седжаро». В компании считают, что это позволяет говорить о заказном характере публикации. Согласно мониторингу компании, стоимость размещения подобной информации на бирже статей составила $1920.

В «Герофарм» сочли, что комментарии врачей и экспертов подтвердили безопасность бензилового спирта в составе «Седжаро».

«Зарегистрированный «Герофарм» препарат «Седжаро» прошел все необходимые исследования, подтвердив фармацевтическую эквивалентность с оригинальным средством «Мунджаро». При производстве мы используем только разрешенные компоненты с сертификатами GMP», — подчеркнули в компании.

При этом в мае 2025 года Минздрав России подтвердил качество, безопасность и эффективность препарата. Согласно официальному письму ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России, состав действующего и вспомогательных веществ «Седжаро» идентичен оригинальному препарату, зарегистрированному в EMA.

В компании напомнили, что бензиловый спирт широко распространен и разрешен в фармпромышленности — он поддерживает стерильность препарата при многократном использовании, защищает от бактериального загрязнения и стабилизирует молекулы действующего вещества. При этом европейский вариант Мунжаро в многодозовых шприц-ручках KwikPen также содержит бензиловый спирт в качестве консерванта и стабилизатора.

«Содержание бензилового спирта в «Седжаро» составляет 0,9% - это в 70 раз меньше допустимой суточной дозы. Даже при нарушении обменных процессов незначительное количество бензилового спирта выводится из организма в течение нескольких часов и не накапливается», — уточнили в «Герофарм».

В компании подчеркнули, что российский препарат производится в строгом соответствии со стандартами качества, а его безопасность и эффективность подтверждены регуляторными органами РФ.

«Призываем СМИ и читателей опираться на официальные источники и факты, а не на неподтвержденные данные. Мы открыты для диалога и готовы предоставить дополнительную информацию по запросу», — заявили в фармкомпании.