Больше половины россиян считают, что лето проходит слишком быстро

Больше половины (62%) россиян считают, что лето проходит слишком быстро, а 41% опрошенных готовы взять спонтанный выходной ради короткой поездки на природу или встречи с друзьями. Об этом «Газете.Ru» рассказали аналитики новостной платформы Дзен, изучившие изменение интереса пользователей к сезонным темам во второй половине лета.

Согласно результатам опроса, еще 24% респондентов отметили, что лето идет в привычном темпе, 9% сочли его более долгим, чем обычно, а 5% затруднились с ответом. При этом 37% участников исследования еще не успели побывать в отпуске.

Среди планов, которые россияне хотят выполнить до наступления осени, чаще всего встречается поездка на природу (21% от всех выбранных ответов). На втором месте оказались короткие путешествия на выходные (18%), на третьем — встречи с друзьями и близкими (17%). Также в списке популярных планов — поездка к морю или воде (14%), пикник (13%), день без работы и домашних дел (10%) и желание выспаться (7%).

Аналитики выяснили, что 35% россиян рассматривают вариант спонтанного выходного, если получится быстро решить рабочие и бытовые вопросы. Не готовы менять планы в последний момент 24% опрошенных.

На вопрос, как бы они провели свободный день в конце лета, 29% участников выбрали поездку за город. Еще 24% предпочли бы отдохнуть у воды, 18% отправились бы в соседний город, 15% устроили бы пикник, а 14% встретились бы с друзьями.

Главным способом продлить ощущение лета россияне назвали возможность больше времени проводить на улице (27% ответов). Еще 21% хотели бы чаще встречаться с друзьями, 18% — выезжать на природу, а 14% — гулять вечером после работы или учебы. Среди других способов сохранить летнее настроение респонденты называли поездки к воде (10%), летние кафе и веранды (6%), а также городские фестивали и события на открытом воздухе (4%).

Во второй половине лета пользователи чаще всего читали о путешествиях выходного дня (33%), отдыхе на природе (25%), пикниках (15%), саде и огороде (13%), а также о маршрутах к воде и пляжам (9%) и летних видах спорта (5%).

Ранее выяснилось, что больше всего россияне читают летом.