Больше всего россияне читают летом

Россияне выбирают книги, опираясь на разные факторы. Кому-то важны любимые сюжеты и персонажи, кто-то предпочитает определенные жанры, а на кого-то влияет время года, погода и ассоциации, связанные с ними. О том, как сезонность влияет на предпочтения читателей и какие книги они выбирают в разные времена года, выяснили в ходе исследования «Литнет» и Rugram, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

В ходе опроса выяснилось, какие аспекты влияют на выбор книг. Так, наиболее популярными оказались описание книги (79%), жанр произведения (73%), наличие положительных отзывов (57%), доступность и стоимость книги (по 52%). Наименее популярными оказались аспекты, связанные с датой выхода книги (5%) и временем года: за окном (3%) и в произведении (2%).

При этом 71% респондентов уверены, что времена года не влияют на их выбор книг, а 29% в зависимости от сезона выбирают разные книги: из 26% ответили, что так происходит иногда, а у 3% опрошенных часто.

Также аналитики узнали, есть ли сезонность в выборе произведений. Например, 31% читателей заявили, что зимой выбирают книги про Новый год, 25% весной предпочитают читать про любовь, 16% хотят читать осенью книги про волшебство, 14% летом читают более легкие произведения, 10% предпочитают зимой читать более объемные книги, 9% зимой читают книги про лето, чтобы отвлечься от погоды за окном, классические произведения летом предпочитают лишь 3% опрошенных.

«Работа по подготовке сезонных книг начинается как минимум за полгода до предполагаемых событий. Мы всегда готовим книги к началу учебного года, а к новогодним праздникам — не только для подарков. Новогодние праздники — это время, когда можно насладиться чтением «длинной» книги. Конец зимы и начало весны — время обновления и релизов громких проектов. Сезон «летних» книг начинается уже в мае, предлагая легкие и радостные романы, которые приятно читать в кресле самолета или поезде», — прокомментировала Диана Смирнова, руководитель издательской платформы Rugram.

87% читателей ответили, что им неважно, совпадает ли время года за окном и в произведении. Важным совпадение сезонов является лишь для 3% читателей. 10% человек затруднились ответить.

Помимо сезонности, на выбор произведения для чтения не сильно влияет и время дня: 84% читателей сказали об отсутствии влияния. 14% ответили утвердительно, а 2% затруднились ответить.

«Сезонность влияет на книжный рынок, хотя и не всегда очевидно. Рекомендация новогодних книг летом может показаться неуместной, но люди часто покупают книги на больших распродажах и читают в течение года. Однако мы учитываем сезонность при планировании контента, обращая внимание на инфоповоды и погодные условия — например, рекомендуем книги для дождливого осеннего вечера. Но это не всегда совпадает с реальными предпочтениями читателей. Опрос показал, что на выбор книг влияет множество факторов, помимо сезонности», — отметила Лолита Шейдлин, бренд-менеджер «Литнета».

Также, согласно опросу, 33% читателей за лето читают больше книг, чем в другие сезоны, 14% читают летом меньше обычного.

Участники опроса поделились книгами, которые они охотно читали и рекомендуют читать в летний сезон. Среди наиболее часто встречающихся: Ксения Фави «Наш малыш — моя тайна»; Ирина Солнце «Случайности не случайны»; Ася Лавринович «Косточка с вишней»; Ольга Вечная «Не рассказывай»; Алена Берндт «Янтарные бусы»; Марина Суржевская «Лекс Раут»; Абир Мукерджи «Человек с большим будущим» и другие произведения цикла.

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