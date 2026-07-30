В России снизился спрос на сапборды из-за паводков

Владельцы прокатов сапбордов массово распродают их из-за снижения спроса на фоне паводков. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Больше всего объявлений о продаже появилось в Дагестане. Собственники прокатных точек рассказали Mash: после весенних паводков поток туристов сократился примерно на 60%. Многие отказались от поездок, а сезон оказался гораздо слабее прошлогоднего. Предприниматели, закупившие десятки досок, теперь пытаются избавиться от них оптом», — говорится в посте.

По данным канала, ранее прокат доски стоил 1 тыс. рублей за час, на данный момент стоимость снизили до 800 рублей. Однако, как выяснили журналисты, это не помогло предпринимателям. Кроме того, некоторым владельцам пришлось арендовать отдельные гаражи для хранения инвентаря за 20 тыс. рублей в месяц.

Как пишет Mash, в сезон люди вкладывали в бизнес как минимум 500 тыс. рублей. Сейчас доски, которые покупали оптом примерно по 10 тыс. за штуку, приходится продавать партиями по 3–5 штук примерно за 5 тыс. рублей.

Однако не все предприниматели разделяют эту тенденцию. Так, согласно информации издания «Подъем», ряд компаний, напротив, заявил о подъеме интереса к сапам. Впрочем, представители сферы подтвердили, что спрос зависит от погодных условий.

Например, в московской компании «Синтекс» журналистам рассказали, что в этом году напротив заказов было больше примерно на 10%, а на Урале из-за долго державшейся аномальной жары рост спрос был выше, чем в предыдущие сезоны.

Ранее три человека на одном сапе застряли в Финском заливе в Ленобласти.