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Общество

Кот упал с девятого этажа и четыре дня просидел в вентиляционной шахте

В Петербурге спасли кота, четыре дня просидевшего вентшахте
Telegram-канал Кошкиспас

Петербургского кота Кузю, который сбежал от хозяйки через вентиляцию, нашли спустя четыре дня поисков. Об этом сообщает 78.ru.

Домашний любимец пытался выбраться на волю через вентиляционный короб, он забрался на крышу девятиэтажки и провалился в шахту. Животное искали четверо суток.

Волонтерам службы спасения «Кошкиспас» удалось установить на каком этаже кот завершил свое путешествие и безопасно извлечь животное из ловушки.

До этого в Уфе спасатели вызволили котенка, который залез в отверстие короба в стене и забрался по нему под самый потолок. Прибывшие спасатели с помощью специального инструмента аккуратно достали испуганное животное, стараясь не повредить ни питомца, ни внутристенные коммуникации.

Ранее в Красноярском крае кот оставил многоэтажку без интернета.

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