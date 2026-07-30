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Общество

Кузбассовец с пистолетом ограбил прохожего за отказ дать ему зажигалку

В Кемерово мужчина с пистолетом угрожал прохожему из-за зажигалки

В Кемеровской области задержали ранее судимого мужчину, который ограбил прохожего из-за отказа дать ему зажигалку. Об этом сообщает УМВД региона.

По данным полиции, 35-летний злоумышленник подошел на улице к 25-летнему мужчине и попросил зажигалку. Получив отказ, хулиган достал травматический пистолет, приставил его к животу потерпевшего и отобрал у него электронную сигарету.

Сумма ущерба составила около тысячи рублей. Похищенное грабитель планировал сдать в комиссионный магазин, но был задержан. Возбуждено уголовное дело по факту разбоя, фигуранту может грозить до 10 лет лишения свободы.

До этого репетитор пытался ограбить семью своего ученика в Москве. За время их занятий молодой человек изучил планировку квартиры подростка, а также привычки его семьи. Ему также удалось узнать, где лежат ключи от сейфа. В один из дней школьник проснулся от шума и позвонил отцу, тот приехал на место и застал педагога возле сейфа с конвертом в руках. Похищенные €1040 вернули хозяевам. Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы.

Ранее мужчина ранил покупателей шилом в супермаркете Иркутска.

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