Депутат Останина пояснила, какие посты в соцсетях должны удаляться до публикации

Предложение главы комитета Госдумы по защите семьи Нины Останиной проводить премодерацию постов пользователей в соцсетях касается только темы вовлечения россиянок в вебкам, порно и проституцию, рассказала депутат рассказала «Газете.Ru». По ее словам, постами с оскорблением представителей власти и проведения СВО уже занимаются другие структуры.

«В данном случае я веду речь лишь об одном — о том, чтобы защитить несовершеннолетних наших девочек, которые в силу того, что еще недостаточно критически развито мышление, попали в тяжелую ситуацию жизненную — надо заработать — и тут оказывается легкий путь. Пример [Виктории] Бони из Монако, которая только благодаря тому, что она побывала в «Доме-2», теперь проживает в Монако — пожалуйста, показатель для них, поэтому это простой путь стать знаменитыми, богатыми. Хочется предостеречь. Это единственное, что движет мной в подобном в данном обращении и в том, чтобы помочь нашим девочкам», — сказала Останина.

Она уточнила, что выступает против замедления интернета и ограничения доступа к соцсетям.

«Вы не обратили внимание на мою жесткую позицию в части прав граждан на свободу слова в интернете, которая гарантирована Конституцией. Я отдельно об этом пишу в своем запросе депутатском на имя главы Роскомнадзора господина Липова. И прошу его дать свои предложения в части того, чтобы наши девушки, особенно несовершеннолетние, если ситуация трудная жизненная складывается, в поисках легкого пути не стали бы сами жертвами подобного рода манипуляций, на которые они попадаются и становятся объектами травли. Мы же не хотим, чтобы они сразу подпадали под КоАП или уголовный кодекс, хотя у нас даже законом о рекламе запрещена сейчас реклама интим-услуг, порно, но ведь обходят каким-то образом», — добавила она.

Останина считает, что премодерировать нужно только посты с рекламой проституции и эскорта. Постов о представителях власти или проведении военной операции на Украине эта мера касаться не должна, считает депутат.

«Торговые площадки у себя проводят премодерацию для того, чтобы избежать мошенничества. Почему бы и здесь тоже не проводить подобного рода премодерацию? Повторяю, речь идет только о занятиях проституцией, рекламе эскорта и все, на этом точка. Что касается оскорбления представителей власти, мне кажется, на это очень жестко Роскомнадзор как раз реагирует. Что касается высказывания позиции людей о том, что происходит у нас в зоне специальной военной операции, на это жестко уже реагируют механизмы, излишне жестко — много людей уже из-за этих статей пострадали, они стали, по сути дела, политическими», — заключила она.

30 июля Telegram-канал «Кровавая барыня» сообщил, что председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина обратилась к главе Роскомнадзора Андрею Липову с предложением законодательно обязать соцсети проводить премодерацию постов пользователей. По мнению парламентария, проверка постов пользователей перед публикацией поможет бороться с рекламой эскорта, проституции и вебкама.

Ранее в Госдуме предложили выделять в интернете картинки и видео, созданные людьми, а не ИИ.