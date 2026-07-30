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Общество

Бразильские власти начали депортировать россиянок из-за «родильного туризма»

Baza: россиянок начали депортировать из Бразилии из-за «родильного туризма»
Natalia Deriabina/Shutterstock/FOTODOM

Беременных россиянок начали депортировать из Бразилии из-за «родильного туризма». Об этом пишет Telegram-канал Baza.

«По данным «Базы», особенно часто на границе разворачивают россиянок на поздних сроках беременности. Теперь власти автоматически считают, что цель их поездки — не отдых, а роды, чтобы дать будущему малышу бразильское гражданство», — сказано в посте.

Так, если правоохранители на границе посчитают, что женщина приехала рожать, ей отказывают во въезде и отправляют обратно тем же рейсом. Многие при этом отдают кучу денег агентствам, которые организуют роды в стране.

Оспорить отказ можно через срочный суд, в котором дело рассмотрят за несколько часов. По информации канала, одной семье удалось добиться запрета на принудительное выдворение из страны, но беременную при этом оставили под надзором в зоне аэропорта до следующего заседания. А услуги адвоката обошлись в сумму более миллиона рублей, выяснила «База».

По словам сотрудника одного из агентств, которые занимаются получением гражданства через роды, только за два дня на границе не пустили больше десяти семей. Отмечается, что четверым из них въезд в страну теперь закрыт навсегда.

Ранее в Госдепе США заявили об усилении борьбы с сетями «родильного туризма».

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