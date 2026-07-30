Неизвестный пытался ворваться в больницу на западе Москвы

В Москве задержали мужчину, который пытался ворваться в больницу

В Москве сотрудники Росгвардии задержали агрессивного дебошира, который пытался ворваться в больницу через вход для сотрудников скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в медицинском учреждении на улице Лобачевского, 34-летний москвич пытался проникнуть в больницу через служебный вход. На замечания медиков он отреагировал агрессивно и напал на санитаров и охранников.

На место был вызван наряд Росгвардии, дебошира удалось задержать, он доставлен в отдел полиции. Правоохранители устанавливают мотивы поступка задержанного и обстоятельства произошедшего.

До этого пьяный житель Тюмени ночью вломился в здание прокуратуры Адмиралтейского района Петербурга, выбил дверь и угрожал дежурному расправой. Дебошира задержали, возбуждено уголовное дело о хулиганстве. На допросе злоумышленник признался, что оказался в здании случайно, потому что был нетрезв

Ранее в Чебоксарах задержали посетителя больницы, напавшего на медсестру.