Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Общество

Неизвестный пытался ворваться в больницу на западе Москвы

В Москве задержали мужчину, который пытался ворваться в больницу

В Москве сотрудники Росгвардии задержали агрессивного дебошира, который пытался ворваться в больницу через вход для сотрудников скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в медицинском учреждении на улице Лобачевского, 34-летний москвич пытался проникнуть в больницу через служебный вход. На замечания медиков он отреагировал агрессивно и напал на санитаров и охранников.

На место был вызван наряд Росгвардии, дебошира удалось задержать, он доставлен в отдел полиции. Правоохранители устанавливают мотивы поступка задержанного и обстоятельства произошедшего.

До этого пьяный житель Тюмени ночью вломился в здание прокуратуры Адмиралтейского района Петербурга, выбил дверь и угрожал дежурному расправой. Дебошира задержали, возбуждено уголовное дело о хулиганстве. На допросе злоумышленник признался, что оказался в здании случайно, потому что был нетрезв

Ранее в Чебоксарах задержали посетителя больницы, напавшего на медсестру.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Россияне перестали встречаться с друзьями спонтанно. Можно ли сохранить отношения, если видеться раз в год
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!