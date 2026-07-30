Губернатор Сергей Носов назвал демографический вопрос одним из приоритетов работы

В Магаданской области работает программа «СВОи Герои 49», которая является аналогией федерального проекта «Время Героев», заявил губернатор Магаданской области Сергей Носов в новом выпуске программы «Личный прием».

Он добавил, что правительство Магаданской области готово интегрировать участников СВО в управленческие команды.

«Нужно привлекать тех, кто действительно готов работать на госслужбе, ведь это не самая простая работа — как по уровню ответственности, так и по оплате труда. Опыт участников СВО помогает решать сложные государственные задачи», — сказал он.

По словам Носова, один из ключевых приоритетов работы правительства региона – решение демографического вопроса.

«Наша задача — создать условия, чтобы мужчины и женщины видели в семье смысл и счастье. Мы активно анализируем ситуацию: по готовности женщин к рождению ребенка Магаданская область сегодня занимает 13-е место в стране, и мы работаем над тем, чтобы поддержать это стремление», — рассказал губернатор.

Также Носов заявил о важности создания условий, чтобы молодежь связывала свое будущее с Колымой.

«Сейчас мы добавляем новые направления подготовки, которые актуальны у молодежи, в частности — в сфере туризма. Наша цель — дать возможность ребятам получать востребованные специальности и строить карьеру здесь», — отметил он.

Кроме того, Носов прокомментировал ситуацию со стоимостью квартир в регионе.

«Во‑первых, есть дальневосточная ипотека — спасибо президенту России, она сохраняется и дает серьезные возможности для молодых людей и не только. Самая высокая зарплата у нас в горнодобывающей и в рыбной отрасли. Там за месяц можно зарабатывать до полумиллиона рублей и выше, поэтому покупка квартир доступна», — заключил губернатор.