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Общество

Гадалка из Приморья украла у пенсионерки носок с миллионом рублей

В Приморье полиция поймала гадалку с миллионом рублей, украденным у пенсионерки

Во Владивостоке сотрудники полиции задержали «целительницу» из Хабаровска, которая под предлогом снятия порчи выманила у пенсионерки миллион рублей. Об этом сообщает «МВД Медиа».

85-летняя жительница Владивостока познакомилась на улице с женщиной. Незнакомка представилась целительницей и побелела избавить потерпевшую от всех болезней и снять порчу. Для проведения «особого обряда» гадалка потребовала принести все деньги и фотографию. Встречу назначили у дома потерпевшей.

Женщина сложила в носок миллион рублей и пришла на детскую площадку. Во время ритуала мошенница попросила жертву положить сверток на скамейку и отвернуться. Затем вернула носок и велела спрятать его под матрас, объяснив, что обряд подействует не сразу. Дома пенсионерка обнаружила вместо денег сувенирные билеты и обратилась в правоохранительные органы.

Полицейские задержали подозреваемую, ею оказалась ранее судимая 51-летняя жительница Хабаровска. При обыске у нее изъяли часть похищенных денег. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Следователи проверяют фигурантку на причастность к аналогичным преступлениям.

Ранее россиянка украла у отца миллион, чтобы заплатить гадалке за приворот.

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