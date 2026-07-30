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Общество

В Польше раскрыли, есть ли пострадавшие при падении и взрыве неизвестного объекта

TVP Info: при взрыве неизвестного объекта на востоке Польши никто не пострадал
David W Cerny/Reuters

Информация о пострадавших в результате падения и взрыва неизвестного объекта в Люблинском воеводстве в Польше не поступала, заявили в местной полиции. Брифинг с представителем правоохранительных органов транслировал телеканал TVP Info.

«Самая важная информация на данный момент — это то, что в результате инцидента никто не пострадал. Мы не получали сообщений о том, что кто-либо был ранен», — сказал он.

В ночь на 30 июля издание «Украина.ру» сообщило, что в городе Люблин на востоке Польши объявили ракетную опасность. Как рассказали в Оперативном командовании родов Вооруженных сил республики, в воздух была поднята дежурная военная авиация. В качестве причины указывалась активность российских войск на Украине.

Позднее поступила информация о мощном взрыве, произошедшем на территории Люблинского воеводства. По данным польских правоохранительных органов, ЧП случилось в Билгорайском повяте между населенными пунктами Тарнава-Колония и Бискупице. На место происшествия выехали стражи порядка, которые обнаружили в поле воронку и разбросанные элементы неидентифицированного объекта. Повреждения нашли на расстоянии около 2 км от построек.

Ранее поляк обнаружил обломки неопознанного воздушного объекта у границы с Украиной.

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