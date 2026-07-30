Россиянку заставили отдать восьмилетнего сына в школу через суд

На Кубани мать заставили отдать восьмилетнего сына в школу через суд

Суд обязал жительницу Тихорецкого района Кубани оформить восьмилетнего сына в школу. Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным ведомства, мать не хотела, чтобы ее восьмилетний сын учился в школе, домашнее обучение мальчик также не проходил. До обращения в суд с женщиной проводили профилактические беседы, ее привлекали к административной ответственности. Однако ребенка в школу так и не оформили.

Тихорецкий городской суд признал бездействие матери незаконным и обязал ее подать заявление о зачислении сына в школу. Также суд взыскал с женщины госпошлину в размере трех тысяч рублей.

До этого у многодетной петербурженки изъяли четырех детей после жалобы учителя

Ранее в Уфе завели уголовное дело после изъятия детей-маугли у пьющей матери.