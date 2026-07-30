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Общество

Россиянку заставили отдать восьмилетнего сына в школу через суд

На Кубани мать заставили отдать восьмилетнего сына в школу через суд
fotosparrow/Shutterstock/FOTODOM

Суд обязал жительницу Тихорецкого района Кубани оформить восьмилетнего сына в школу. Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным ведомства, мать не хотела, чтобы ее восьмилетний сын учился в школе, домашнее обучение мальчик также не проходил. До обращения в суд с женщиной проводили профилактические беседы, ее привлекали к административной ответственности. Однако ребенка в школу так и не оформили.

Тихорецкий городской суд признал бездействие матери незаконным и обязал ее подать заявление о зачислении сына в школу. Также суд взыскал с женщины госпошлину в размере трех тысяч рублей.

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