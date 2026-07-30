В Башкирии иностранец замаскировался под женщину и чуть не убил супругу

Иностранец притворился женщиной и попытался убить свою супругу в Уфе. Об этом в Telegram-канале сообщило следственное управление СК РФ по Башкирии.

По данным ведомства, мужчина совершил покушение после того, как между ним и его женой возникли неприязненные отношения. Супруги решили разойтись, но в апреле текущего года мужчина прибыл в Россию, чтобы расправиться с бывшей возлюбленной.

«Для того чтобы не быть узнанным, он переоделся в женский спортивный костюм, надел парик и маску, после чего дождался потерпевшую на улице. Когда женщина подошла к своему автомобилю, обвиняемый нанес ей ножом не менее девяти ударов в область шеи, груди, лица и других частей тела», — говорится в заявлении.

Тем не менее иностранцу не удалось довести убийство до конца, поскольку женщина активно сопротивлялась. Также ей была своевременно оказана медицинская помощь, подчеркнули в СК.

Нападавшего задержали не сразу. Планируя выехать за границу, он улетел в Москву и затем в Калининград. Именно в последнем городе мужчина, в отношении которого возбудили уголовное дело, был пойман. Следователи уже направили в суд материалы дела и утвержденное обвинительное заключение.

Как пишет Telegram-канал Baza, судить будут 50-летнего гражданина Словакии. В публикации утверждается, что расследование уголовного дела завершили в кратчайшие сроки.

Ранее в Ростове-на-Дону задержали бывшего полицейского, подозреваемого в убийстве бабушки и родителей жены.