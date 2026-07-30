Пьяный россиянин выбросил подругу с балкона и получил срок

Житель Изобильненского округа приговорен к шести годам колонии строгого режима за покушение на жизнь знакомой. Об этом сообщает СУ СК России по Ставропольскому краю.

По данным следствия, обвиняемый распивал спиртные напитки вместе со своей подругой. Между собутыльниками вспыхнул конфликт из-за нежелания женщины вступать с ним в отношения. В порыве гнева мужчина вытолкал потерпевшую из открытого окна балкона второго этажа. 59-летняя женщина осталась жива благодаря своевременной медицинской помощи.

В отношении ставропольца было возбуждено уголовное дело, суд назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

До этого в Башкирии огласили приговор мужчине, который выбросил знакомую с балкона седьмого этажа во время пьяной ссоры, женщина не выжила.

Ранее кузбассовец поссорился с приятелем и выбросил его из окна.