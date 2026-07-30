В Госдуме объяснили, можно ли продать купленную на маткапитал квартиру

Сегодня на российском рынке недвижимости продажа купленного за счет средств маткапитала жилья – это одна из наиболее юридически сложных сделок. В этом году процедуру постарались упростить, однако по-прежнему она требует выполнения нескольких важных этапов, предупредил в беседе с RT член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Первым шагом является обязательное выделение доли детям, так как по закону каждый член семьи имеет право на свою часть в праве собственности. Получить их они должны в течение полугода после снятия обременения или регистрации права собственности. Однако с этого года больше не требуется получать одобрение банка, причем даже на находящиеся в ипотеке квартиры, подчеркнул депутат.

Вторым ключевым шагом он назвал разрешение органов опеки, которое требуется в силу того, что в сделке участвуют несовершеннолетние.

«Опека проверяет, не ухудшаются ли жилищные условия детей: площадь доли ребёнка в новом жилье должна быть не меньше, чем в продаваемом, локация — не хуже по доступности образования и медицины, — пояснил Чаплин. — Срок рассмотрения заявления — 15–30 рабочих дней. Подавать заявление лучше за три — четыре недели до планируемой даты сделки».

Третий этап – это согласование условий сделки с банком в случае, если ипотека еще не погашена. После этого оформить договор следует строго с участием нотариуса, а затем зарегистрировать переход права собственности в Росреестре.

Когда все этапы сделки будут завершены, нужно подать в органы опеки документы с подтверждением о том, что все дети получили свои доли в новой квартире. Если же жилье покупается не сразу, за долю ребенка нужно будет зачислить деньги на его специальный счет, которые останутся замороженными до его совершеннолетия, заключил парламентарий.

Россиянам ранее напомнили о праве потратить маткапитал на автошколу и репетиторов.