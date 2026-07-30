Россиянам объяснили, кому жаловаться на соседей и тараканов

Если соседи, снимающие квартиру, нарушают режим тишины, мусорят или курят в подъезде, можно обратиться в полицию или Роспотребнадзор, даже не зная контактов хозяина недвижимости. Об этом «Газете.Ru» рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, отметив, что выяснять личность собственника должны госорганы.

«Вам не обязательно знать, кто именно владеет квартирой или снимает ее, чтобы защитить свои права на спокойную жизнь. Необходимо лишь фиксировать сами факты правонарушений с привязкой к номеру квартиры. Выяснение личностей виновных, на мой взгляд, прямая обязанность государственных органов, в которые вы обращаетесь. На шум лучше всего отвечать вызовом полиции, ссылаясь на местный закон о тишине и статью 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Если мусорят в подъезде или курят на лестнице: стоит писать в управляющую компанию, жилищную инспекцию или полицию, так как это возможное нарушение правил содержания общего имущества (статья 36 ЖК РФ) и запрета на курение (статья 6.24 КоАП РФ). А в случае антисанитарии, появления тараканов или сильных запахов можно жаловаться в Роспотребнадзор, ссылаясь на статью 6.4 КоАП РФ», — сказал он.

Бондарь уточнил, что для решения проблемы можно обратиться и в Налоговую инспекцию, которая найдет собственника жилья.

«Если квартиранты продолжают мешать жить, может сработать жалоба в Налоговую инспекцию (ФНС). Напишите заявление о подозрении в незаконной сдаче квартиры и уклонении от уплаты налогов. Налоговая очень быстро находит владельца и задает ему неудобные вопросы. Практика показывает, что после внимания ФНС собственники предпочитают моментально выселить проблемных жильцов, чтобы не усугублять свои проблемы. Не пытайтесь бороться с соседями-квартирантами в одиночку. Пробуйте объединяться с другим жителями и всегда отправляйте письменные обращения. Для подачи официальных жалоб в УК или ГЖИ можно использовать систему ГИС ЖКХ или приложение «Госуслуги.Дом». Электронные обращения имеют юридическую силу», — добавил он.

Эксперт напомнил, что с 1 марта 2023 года выписка из ЕГРН больше не покажет ФИО собственника без его согласия, однако для поиска контактов можно обратиться в ТСЖ, управляющую компанию или к председателю совета дома.

Ранее россияне узнали, стоит ли согласовывать установку видеоглазка с соседями.