В Смоленской области завели дело против подростков о покушении на теракт

Три подростка из Смоленской области стали фигурантами уголовного дела, возбужденного по статье о покушении на террористический акт. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

По информации ведомства, несовершеннолетние осенью прошлого года начали переписываться с неизвестными лицами в мессенджере Telegram. Те предложили заплатить подросткам $4000 (около 317,4 тыс. рублей), если они подожгут оборудование тяговой подстанции электроснабжения железной дороги. В качестве цели был выбран инфраструктурный объект в Смоленской области.

Несовершеннолетние согласились, после чего куратор переслал им данные о местоположении цели и подробные инструкции. Молодые люди прибыли на обозначенное место, взяв с собой емкости с легковоспламеняющейся жидкостью и разводной гаечный ключ.

«Фигуранты довести до конца свои умышленные противоправные действия не смогли по независящим от них обстоятельствам. Они были задержаны военнослужащими, находящимися на боевом дежурстве и осуществляющими охрану объектов железнодорожного транспорта», — говорится в заявлении.

В настоящее время следователи совместно с сотрудниками ФСБ РФ выясняют все обстоятельства преступления. Специалисты уже провели допросы и обыски, суд назначил подросткам меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как подчеркнули в СК, в ходе расследования было установлено, что один из фигурантов ранее вступил в сговор с организаторами диверсионно-террористической деятельности и по их заданию связался с 15-летним жителем Самарской области, чтобы вовлечь его в совершение преступлений. Это произошло в период с декабря 2025 года по январь текущего года. Юноша из Самарской области не поддался на провокации и отказался участвовать в противоправной деятельности.

На этом фоне против участвовавшего в вербовке подростка из Смоленской области возбудили еще одно уголовное дело по ч. 2 ст. 205.1 УК РФ. Речь идет о содействии террористической деятельности.

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