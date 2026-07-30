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Общество

В Свердловской области в колонию отправили серийного насильника

Под Екатеринбургом суд лишил свободы мужчину за повторную попытку изнасилования
Shutterstock

В Свердловской области отправили в колонию мужчину, ранее уже отбывавшего срок за попытку изнасилования. Об этом стало известно Е1.RU.

В феврале 2025 года жительница Полевского возвращалась ночью домой от подруги. За ней следовал Николай С. В районе гаражей на улице Металлургов он напал на незнакомку, повалил ее на снег и начал угрожать.

Затем мужчина несколько раз ударил ее по лицу и начал срывать одежду, однако злоумышленника спугнули прохожие, которые услышали крики жертвы.

Николая задержали по горячим следам и возбудили против него дело о покушении на изнасилование. Оказалось, что в 2017 году мужчина уже был судим по аналогичной статье. Тогда его приговорили к трем годам и одному месяцу лишения свободы.

На этот раз подсудимого лишили свободы на четыре года. Помимо срока, который он будет отбывать в колонии строгого режима, также осужденный обязан проходить курс лечения у психиатра.

Ранее в Хабаровске осудили тренера-педофила, изнасиловавшего пятерых детей.

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