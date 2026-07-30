Московский пенсионер угрожал сыну оружием, пытаясь выгнать его из квартиры

В Москве 79-летний пенсионер угрожал своему 48-летнему сыну оружием. Об этом стало известно mk.ru.

Инцидент произошел в квартире на Сормовской улице на юго-востоке столицы. По данным полиции, между отцом и сыном произошел бытовой конфликт.

Пенсионер потребовал, чтобы мужчина покинул жилье, а затем пригрозил ему травматическим пистолетом и попытался выстрелить. Однако оружие не сработало.

При обыске в квартире, помимо пистолета, на который у владельца имелось разрешение, полицейские обнаружили три электродетонатора. Пенсионера задержали, но отпустили под обязательство о явке, в его отношении возбуждено дело по ст. 119 УК РФ и ст. 222.1 УК РФ.

Ранее в Подмосковье хулиган угрожал медикам, приехавшим на помощь к его родственнице.