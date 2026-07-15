В Подмосковье хулиган угрожал медикам, приехавшим на помощь к его родственнице

В Подмосковье мужчина с пистолетом мешал медикам оказать помощь его родственнице

В Талдомском городском округе Подмосковья мужчина угрожал врачам скорой помощи, приехавшим к его 80-летней родственнице. Об этом сообщает ГУ МВД по Московской области.

По данным полиции, медики прибыли на вызов в одно из местных СНТ, где их встретил 44-летний нетрезвый мужчина. Он начал нецензурно выражаться и угрожать предметом, похожим на пистолет. Прибывшие полицейские задержали нарушителя и изъяли у него оружие.

«Баллистическое исследование показало, что изъятое оружие является пневматическим пистолетом промышленного производства, не относящийся к огнестрельному», – отметили в ведомстве.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о хулиганстве, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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