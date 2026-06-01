Россияне назвали ощущение безопасности главной причиной желания вернуться в детство

Rambler&Co: около половины россиян симпатизировали Волку из «Ну, погоди!»
Более трети россиян хотели бы вернуться в детство ради ощущения безопасности и свободы. Об этом свидетельствуют результаты опроса медиахолдинга Rambler&Co и киностудии «Союзмультфильм», проведенного в преддверии Международного дня защиты детей и 90-летия студии.

Согласно исследованию, такой вариант ответа выбрали 35% респондентов. Еще 29% участников опроса признались, что хотели бы вновь увидеть близких людей, которых уже нет рядом.

Опрос также показал, что классические мультфильмы продолжают занимать важное место в жизни аудитории. Большинство респондентов сообщили, что время от времени пересматривают анимационные фильмы ради атмосферы детства, знакомых персонажей и чувства внутреннего спокойствия. Еще 12% опрошенных смотрят мультфильмы практически ежедневно.

Наиболее значимым персонажем «Союзмультфильма» участники исследования назвали Винни-Пуха. На втором месте оказался Волк из мультсериала «Ну, погоди!», на третьем — Кот Матроскин из «Простоквашино».

При этом Волк стал лидером среди отрицательных персонажей. Почти половина участников исследования — 49% — признались, что в детстве симпатизировали именно ему. Второе место в этой категории занял Карлсон.

Среди цитат из отечественных мультфильмов самой узнаваемой оказалась фраза «Щас спою!» — ее назвали 26% участников опроса. Далее следуют выражения «Спокойствие, только спокойствие» (17%) и «Усы, лапы, хвост — вот мои документы» (13%).

Отвечая на вопрос о героях, которые смогут сохранить популярность через десятилетия, 20% россиян назвали Волка из «Ну, погоди!». Также в числе наиболее устойчивых образов респонденты отметили Винни-Пуха и Чебурашку.

Вместе с тем треть участников опроса считает, что у будущих поколений появятся собственные культовые персонажи.

Среди жанров, которых, по мнению россиян, сегодня не хватает в анимации, лидируют приключенческие полнометражные мультфильмы (18%), семейные истории о повседневной жизни (16%) и современные сказки о дружбе и проблемах детей (13%).

Опрос проводился с 21 по 27 мая 2026 года на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co. В нем приняли участие более 2 тыс. интернет-пользователей.

 
