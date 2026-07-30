Подросток-лжеминер отправлял сообщения о бомбах, чтобы прогуливать школу

В Канске Красноярского края сотрудники подразделения по борьбе с киберпреступлениями совместно с УФСБ раскрыли серию ложных сообщений о минировании, по которым подозреваемым проходит 14-летний ученик одной из местных школ. Об этом сообщает МВД Красноярского края в своем Telegram-канале.

По данным полиции, с начала года подросток дважды через чат-боты одного из мессенджеров отправлял классному руководителю и администрации школы сообщения о якобы заложенных в здании взрывных устройствах. Как установили правоохранители, таким способом он пытался сорвать занятия и не ходить в школу. Летом школьник совершил аналогичное преступление, направив ложное сообщение от чужого имени через официальный сайт юристов Свердловской области.

Каждый раз после поступления сообщений правоохранительные органы проводили проверку и принимали необходимые меры безопасности, отвлекая силы и средства от выполнения других задач.

Следственным подразделением полиции возбуждено четыре уголовных дела по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ч. 2 ст. 207 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы. В полиции напомнили, что уголовная ответственность за данное преступление наступает с 14-летнего возраста.

В настоящее время подросток находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Также решается вопрос о его помещении в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.

Ранее в Череповце молодого человека осудили за 26 ложных сообщений о терактах.