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Общество

Турагент предупредил о новой схеме мошенничества с отдыхом в Турции

Гюнеш: мошенники обманывают туристов в соцсетях при бронировании туров в Турцию
Shutterstock/FOTODOM

Злоумышленники стали чаще пользоваться схемой обмана людей при бронировании в соцсетях отдыха в Турции. Об этом РИА Новости рассказал турагент в Анталье Доган Гюнеш.

По его словам, число подобных случаев заметно выросло с началом летнего сезона. Мошенники создают фальшивые туристические сайты, а также аккаунты в соцсетях, которые ведут якобы турагентства.

Мошенники «подсовывают» пользователям ссылки на свои поддельные порталы, когда человек ищет в интернете варианты отдыха. Злоумышленники привлекают туристов предложениями по заманчивым ценам, а также указывая, что «акции действуют только сегодня». Так людей заставляют принимать решение как можно быстрее.

После перевода денег выясняется, что бронирование не было оформлено, либо турист по прибытии обнаруживает, что указанного объекта размещения не существует, добавил Гюнеш.

До этого президент Национальной ассоциации специалистов событийного туризма, главный редактор сетевого издания по туризму «Живая Карта» Олег Алексеев рассказал, что идея «горящих туров» теперь превратилась в маркетинговый миф, который позволяет мошенникам ловить туристов.

Ранее россиян предупредили об угрозе перехвата бронирования отелей мошенниками.

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