Константина Шестакова переизбрали мэром Владивостока на новый срок

Константина Шестакова избрали на должность мэра Владивостока еще на пять лет

Действующего мэра Владивостока Константина Шестакова избрали на должность главы города еще на пять лет. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Там заявили, что за кандидатуру чиновника, которую представил губернатор Приморского края Олег Кожемяко, единогласно проголосовали депутаты Думы Владивостока. Он же вручил удостоверение мэра Шестакову.

«Вступая в должность, торжественно обещаю справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные мне полномочия, руководствуясь действующим законодательством, честно и добросовестно исполнять свои обязанности, прилагая все свои силы и способности на благо жителей города», — принял присягу глава столицы Приморья.

Шестаков родился во Владивостоке в 1982 году. Он окончил Дальневосточный государственный университет (ДВГУ) по специальности «Мировая экономика», а также Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) по специальности «Юриспруденция». С июля 2021 года занимает пост мэра Владивостока.

Ранее у бывшего мэра Владивостока изъяли активы на 1 млрд рублей.