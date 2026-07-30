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Общество

Константина Шестакова переизбрали мэром Владивостока на новый срок

Константина Шестакова избрали на должность мэра Владивостока еще на пять лет
Виталий Аньков/РИА Новости

Действующего мэра Владивостока Константина Шестакова избрали на должность главы города еще на пять лет. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Там заявили, что за кандидатуру чиновника, которую представил губернатор Приморского края Олег Кожемяко, единогласно проголосовали депутаты Думы Владивостока. Он же вручил удостоверение мэра Шестакову.

«Вступая в должность, торжественно обещаю справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленные мне полномочия, руководствуясь действующим законодательством, честно и добросовестно исполнять свои обязанности, прилагая все свои силы и способности на благо жителей города», — принял присягу глава столицы Приморья.

Шестаков родился во Владивостоке в 1982 году. Он окончил Дальневосточный государственный университет (ДВГУ) по специальности «Мировая экономика», а также Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) по специальности «Юриспруденция». С июля 2021 года занимает пост мэра Владивостока.

Ранее у бывшего мэра Владивостока изъяли активы на 1 млрд рублей.

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