Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Общество

В Приморье лжецелительница устроила обряд с носком, чтобы украсть миллион

УМВД: в Приморье задержали лжецелительницу, укравшую у пенсионерки миллион
Виталий Белоусов/РИА Новости

В Приморском крае полицейские задержали женщину, подозреваемую в мошенничестве в отношении пенсионерки, которая под предлогом проведения обряда для исцеления от всех болезней похитила у потерпевшей более 1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По версии следствия, злоумышленница убедила пенсионерку, что сможет избавить ее от всех заболеваний. Для проведения «ритуала» она попросила принести все имеющиеся денежные накопления и фотографию.

Пенсионерка собрала свои сбережения в размере 1 025 000 рублей, спрятала их в носок и пришла на детскую площадку возле дома, где ее уже ожидала подозреваемая. Во время проведения обряда женщина попросила потерпевшую передать ей деньги и отвернуться. Воспользовавшись моментом, она подменила настоящие купюры фальшивыми, после чего вернула сверток пенсионерке.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

До этого 92-летний «целитель» получил серьезный срок за покушение на тещу. По информации журналистов, экспертиза выявила у подсудимого смешанное расстройство личности, но признала его вменяемым. Зеленоградский суд приговорил мужчину к 11 годам колонии.

Ранее в Берлине пенсионер изнасиловал 58 женщин, накачав их наркотиками.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Теорию о 5 языках любви опровергла наука. Почему ее не стоит списывать со счетов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!