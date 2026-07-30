В Приморье лжецелительница устроила обряд с носком, чтобы украсть миллион

В Приморском крае полицейские задержали женщину, подозреваемую в мошенничестве в отношении пенсионерки, которая под предлогом проведения обряда для исцеления от всех болезней похитила у потерпевшей более 1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По версии следствия, злоумышленница убедила пенсионерку, что сможет избавить ее от всех заболеваний. Для проведения «ритуала» она попросила принести все имеющиеся денежные накопления и фотографию.

Пенсионерка собрала свои сбережения в размере 1 025 000 рублей, спрятала их в носок и пришла на детскую площадку возле дома, где ее уже ожидала подозреваемая. Во время проведения обряда женщина попросила потерпевшую передать ей деньги и отвернуться. Воспользовавшись моментом, она подменила настоящие купюры фальшивыми, после чего вернула сверток пенсионерке.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

До этого 92-летний «целитель» получил серьезный срок за покушение на тещу. По информации журналистов, экспертиза выявила у подсудимого смешанное расстройство личности, но признала его вменяемым. Зеленоградский суд приговорил мужчину к 11 годам колонии.

Ранее в Берлине пенсионер изнасиловал 58 женщин, накачав их наркотиками.