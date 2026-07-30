В России могут запретить изымать участки под дата-центрами

В России рассматривают возможность запретить изъятие земельных участков с расположенными на них центрами обработки данных (ЦОД) для государственных и муниципальных нужд. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Согласно проекту документа, предлагается дополнить часть 8 статьи 65 Градостроительного кодекса РФ новым пунктом, который закрепит особый статус земельных участков, где размещены ЦОД с технологической мощностью не менее 500 кВт. Защита будет распространяться только на объекты, включенные в Реестр центров обработки данных на территории России.

Для реализации инициативы планируется внести изменения в нормативные правовые акты в соответствии с частью 9 статьи 65 Градостроительного кодекса РФ.

В АНО, участвующей в разработке предложений, считают, что порог мощности в 500 кВт позволит обеспечить баланс интересов и распространить защиту на наиболее значимые и сложные для переноса объекты. При этом, если освобождение земельного участка все же окажется необходимым, инициаторы комплексного развития территории должны будут заранее предоставить альтернативную площадку для переноса ЦОД либо профинансировать ее создание.

Новая площадка должна соответствовать прежней по площади, параметрам энергоснабжения, видам разрешенного использования, доступности связи и транспортной инфраструктуры.

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