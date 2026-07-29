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Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Общество

В Госдуме разделили претензии к Telegram и обвинения против Дурова

Депутат Боярский: обвинения против Дурова не связаны с позицией РФ по Telegram
IMAGO/Eventpress Kochan/Global Look Press

Обвинения основателю Telegram Павлу Дурову в содействии террористической деятельности не связаны с позицией российских властей в отношении мессенджера. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский в интервью радиостанции «Бизнес FM».

По его словам, претензии к Дурову не имеют отношения к политике Роскомнадзора в отношении Telegram. При этом депутат отметил, что мессенджер, по его словам, продолжает не выполнять отдельные требования российского законодательства.

Боярский подчеркнул, что вопросы соблюдения законов РФ и уголовные обвинения, выдвинутые в отношении Дурова за рубежом, не следует связывать между собой.

Основателя Telegram Павла Дурова обвинили в содействии терроризму и объявили в международный розыск. В ФСБ это объяснили тем, что администрация мессенджера не удаляет каналы, чаты и боты, которые используют украинские спецслужбы.

На кадрах с материалами по делу о вербовке россиян были показаны скриншоты с интерфейсами других мессенджеров. Сам Дуров пока никак не прокомментировал обвинения, аккаунт мессенджера в X опубликовал его старую фотографию, где предприниматель показывает средний палец. Что грозит Дурову в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее IT-эксперт ответил, в каком случае Telegram удалят из App Store.

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